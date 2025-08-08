Karin Strametz löst als Dritte das EM-Ticket

Die Krönung, die einem Ritterschlag gleichkam, folgte unmittelbar nach dem Wettkampf. Willie Banks, der 1985 mit 17,97 m einen Dreisprung-Weltrekord aufgestellt hatte, ließ es sich nicht nehmen, von der VIP-Tribüne hinunter zu Endiorass Kingley zu eilen und ihm persönlich zu gratulieren. „Da fühle ich mich wirklich sehr geehrt, dass er wirklich zu mir kam. Ich habe mir seinen Weltrekord und viele andere Wettkämpfe von ihm häufig auf YouTube angeschaut. Er ist wie Christian Taylor ein großes Vorbild für mich!“, strahlte Endiorass Kingley. Banks, mit dem ich befreundet bin, hatte tags zuvor versprochen, den Österreicher zu treffen. Die Legende hielt sein Versprechen!