Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Banská Bystrica

Karin Strametz löst als Dritte das EM-Ticket

Sport-Mix
08.08.2025 20:21

Großartiger Auftritt der österreichischen Leichtathleten beim Super-Meeting in Banská Bystrica! An der Spitze überragten Dreispringer Endiorass Kingley (16,39 m) und Hürdensprinterin Karin Strametz (12,88) jeweils mit dritten Plätzen. Strametz qualifizierte sich damit bereits für die EM 2026 in Birmingham. Ganz stark auch Niklas Strohmayer-Dangl über 400 m Hürden als Fünfter in 49,95, er lief zum dritten Mal unter 50,00 Sekunden.

0 Kommentare

„Ich bin im Rennen nicht so gut weggekommen, aber mit den 12,88 bin ich natürlich sehr zufrieden. Damit habe ich ja auch gleich das Limit für die EM angehakt, auch ein gutes Gefühl“, freute sich Karin Strametz, die hinter Viktoria Forster (Slk/12,63) und Luca Kozák (Ung/12,82) mit 12,88 auf die Hundertstel genau die geforderte Norm für Birmingham 2026 lief. Damit ist bereits ein ÖLV-Quartett für die nächste EM fix. Zuvor hatten sich schon Caroline Bredlinger (800 m), Victoria Hudson (Speer) und Enzo Diessl (100 m Hürden) für Birmingham qualifiziert.

(Bild: Olaf Brockmann)

Endiorass Kingley wurde mit im letzten Versuch erzielten 16,39 m bei dem zur World Athletics Continental Tour Silver zählenden Event nur von dem Algerier Yasser Triki (17,14 m) und Sami Bakheet aus Saudi Arabien (16,50 m) übertroffen. „Ich bin sehr zufrieden, zwar bin ich nicht sehr gut in den Wettkampf reingekommen, dann aber lief es immer besser“, freute sich Österreichs Rekordler, der den fünften Versuch mit deutlich über 16,60 m nur knapp übertreten hatte. Kingley, ÖLV-Rekordler mit 16,85 m, sicherte damit in der Slowakei seinen Platz für einen WM-Start (36 Teilnehmer) in der „Road to Tokyo“ weiter ab.

(Bild: Olaf Brockmann)

Die Krönung, die einem Ritterschlag gleichkam, folgte unmittelbar nach dem Wettkampf. Willie Banks, der 1985 mit 17,97 m einen Dreisprung-Weltrekord aufgestellt hatte, ließ es sich nicht nehmen, von der VIP-Tribüne hinunter zu Endiorass Kingley zu eilen und ihm persönlich zu gratulieren. „Da fühle ich mich wirklich sehr geehrt, dass er wirklich zu mir kam. Ich habe mir seinen Weltrekord und viele andere Wettkämpfe von ihm häufig auf YouTube angeschaut. Er ist wie Christian Taylor ein großes Vorbild für mich!“, strahlte Endiorass Kingley. Banks, mit dem ich befreundet bin, hatte tags zuvor versprochen, den Österreicher zu treffen. Die Legende hielt sein Versprechen!

„Sensationelle Stimmung“
Niklas Strohmayer-Dangl setzte die Serie seiner großen Serie in 2025 weiter fort. Zum dritten Mal nach Bochum (49,74) und Volos (48,87) unterbot die „Schallmauer“ von 50 Sekunden. „Das ist natürlich super, die Stimmung hier war je sensationell, vor einem solchen Publikum bin ich ja noch nie gelaufen“, strahlte der Burgenländer. Die Haupttribüne war mit 700 Zuschauern restlos ausverlauft, zudem sorgten viele Fans in der Start- und Zielkurve für große Begeisterung. Sein wichtigster Wettkampfblock ist für heuer vorbei, aber vielleicht läuft Niklas Strohmayer-Dangl zum Saisonausklang noch ein offiziell neu ins Programm genommenes Rennen über 300 m Hürden.

(Bild: Olaf Brockmann)

Österreichs Sprinter blieben gegen diese Topleistungen in Banská Bystrica etwas zurück. Lukas Pullnig, Doppel-Staatsmeister der Titelkämpfe in Eisenstadt, wurde über 100 m in 10,46 Sechster. „Nach der tollen Saison war jetzt bei mir doch etwas die Luft raus“, bekannte der Kärntner. An der Spitze sorgten Ronnie Baker (USA/9,94) und Ryiem Forde (Jam/9,98) für herausragende Zeiten. Leni Lindner litt ein wenig unter Beschwerden im linken Oberschnkel, kam nicht richtig ins Rennen und wurde über 100 m 11,62 Siebente.

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
214.885 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
181.190 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
135.991 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1172 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
863 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
817 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Sport-Mix
In Banská Bystrica
Karin Strametz löst als Dritte das EM-Ticket
Krone Plus Logo
EM-Quali in Hartberg
Die goldene Generation hat nächste EM im Visier
Beach-Volleyball
Klinger-Schwestern in Baden im Achtelfinale out
Radsport
„Intensive Saison“: Straßen-WM ohne Wout van Aert
Schon wieder!
Nächster Aufreger: Vierter Dildo in neun Tagen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf