Ex-Teamchef: „Hamilton hat falsche Einstellung“

„Ein wenig merkwürdig“

Steiner: „Ich finde das alles ein wenig merkwürdig. Noch vor kurzem sprach Hamilton davon, wie intensiv er mit den Ingenieuren zusammenarbeite, um ihnen die Marschrichtung vorzugeben, und nun ist er auf einmal nutzlos? Lewis ist ein siebenfacher Champion, und so soll er auch auftreten. Er sollte sich sagen – ich habe genug Selbstvertrauen zu wissen, dass ich nicht nutzlos bin, ich muss lediglich noch härter arbeiten und meinen Zauber wiederfinden.“