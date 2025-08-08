Ex-Teamchef: „Hamilton hat falsche Einstellung“

Was macht Ferrari-Superstar Lewis Hamilton? Der siebenfache Weltmeister bezeichnete sich nach dem Ungarn-GP als „nutzlos“ und deutete sogar einen Rücktritt an. Nun spricht der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner in dieser Causa Klartext.
„Wie kann Lewis Hamilton das sagen? Wie kann er sich selber als nutzlos bezeichnen? Sorry, aber das ist einfach die falsche Einstellung“, so der Südtiroler im Podcast „Red Flags“. Denn: „Das klingt nach Aufgeben, das klingt so, als ob hier jemand nach Mitleid sucht. Aber das ist nicht die Einstellung eines Weltmeisters.“
Hamilton wirkte nach Platz 12 in Ungarn frustriert, zumal Teamkollege Charles Leclerc immerhin die Pole erkämpfte. „Wenn der Fahrer eines Teams auf der Pole steht und der andere auf Rang 12, dann liegt es am Fahrer. Ich bin nutzlos“, urteilte der Brite letzten Sonntag.
„Ein wenig merkwürdig“
Steiner: „Ich finde das alles ein wenig merkwürdig. Noch vor kurzem sprach Hamilton davon, wie intensiv er mit den Ingenieuren zusammenarbeite, um ihnen die Marschrichtung vorzugeben, und nun ist er auf einmal nutzlos? Lewis ist ein siebenfacher Champion, und so soll er auch auftreten. Er sollte sich sagen – ich habe genug Selbstvertrauen zu wissen, dass ich nicht nutzlos bin, ich muss lediglich noch härter arbeiten und meinen Zauber wiederfinden.“
Kommentare
