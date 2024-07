Viele müssen sparen – wir zeigen Ihnen, wo es geht

Hier können Sie den dicksten Sparstift ansetzen

Wer unter den gestiegenen Kosten leidet bzw. seine Ausgaben optimieren will, sollte deshalb unbedingt seine Fixkosten durchforsten. Denn hier ist so viel Geld drinnen wie schon lange nicht. Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie den Sparstift am besten ansetzen können und wo sich hinsehen auch noch lohnt.