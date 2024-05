Warum Möbelkauf derzeit besonders günstig ist

Der kräftige Einbruch des Wohnungsneubaus, die gestiegenen Kreditzinsen sowie die hohe Inflation haben die Lust der Österreicher auf neue Möbel stark gebremst. Der Branchenumsatz ist so im letzten Jahr um fast zehn Prozent auf 4,75 Milliarden Euro eingebrochen. Nun will man wieder wachsen – was gut für die Kunden ist.