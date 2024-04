Wo es das Schnitzel mit Salat um unter 7 Euro gibt

Wer heutzutage, nach der Teuerungswelle, auswärts essen geht, muss beim Anblick der Rechnung meist noch einmal schlucken. Selbst beim Schnitzelwirt in Wien Neubau kostet das Schnitzel mit Beilage inzwischen 17 Euro! Es geht billiger: in öffentlich zugänglichen Kantinen. Die „Krone“ hat den österreichweiten Überblick, wo man am günstigsten isst.