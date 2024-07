Jeder dritte Haushalt schränkt Konsum stark ein

Die hohen Preissteigerungen der letzten Jahre belasten weiterhin enorm die heimischen Haushalte. Mehr als ein Drittel, konkret 36 Prozent, haben daher ihren Konsum stark eingeschränkt. Dies bekommen vor allem die Gastronomie, aber auch der Modehandel zu spüren, so eine aktuelle Umfrage. Gleichzeitig sei das Sparpotenzial bei den Fixkosten so hoch wie schon lange nicht, so das Vergleichsportal Durchblicker.