Wie kleine Wohnungen das große Geld bringen können

Weshalb derzeit ein guter Zeitpunkt ist, um Immobilien zu kaufen, erklärt der als „Investment Punk“ bekannt gewordene Finanzexperte Gerald Hörhan. Er ist überzeugt: Gerade jetzt kann es sich lohnen, in Einzimmerwohnungen zu investieren. Wie man dabei vorgeht und in welchen Regionen Österreichs das gerade am meisten Sinn macht.