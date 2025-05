Grasser und Meischberger sind bald im Gefängnis

Die Verurteilten müssen nun innerhalb eines Monats nach dem Tag, an dem ihnen das Aufforderungsschreiben der Justiz zugestellt wurde, zu der für sie vorgesehenen Justizanstalt kommen – mitsamt Lichtbildausweis und dem Schreiben, wie der „Standard“ berichtet. Grasser wird in der Justizanstalt in Innsbruck untergebracht, da er mit seiner Familie in Kitzbühel lebt. Meischberger, der in Niederösterreich wohnt, wird seine Haft in der Justizanstalt Korneuburg antreten. Grasser wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, Meischberger zu 3,5 Jahren. Haftstrafen ab drei Jahren werden nur unbedingt verhängt.