In Ihrem Kleiderschrank lauern wertvolle Schätze

Am 7. April begeht Österreich den Austiran Overshoot Day. An diesem Tag sind sämtliche Ressourcen für das Land bereits für das ganze Jahr verbraucht. Dabei kann jeder mit einem Blick in den eigenen Kleiderschrank für eine bessere CO₂-Bilanz sorgen. Krone+ zeigt, wie Sie verborgene Schätze zu barer Münze machen und dabei die Umwelt schonen.