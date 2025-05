Taucher untersuchen nach Unfall Münchner Eisbach

Wie berichtet, war vor zwei Wochen eine erfahrene Surferin an der Stelle verunglückt und dann im Krankenhaus gestorben. Die Sicherheitsleine, die am Knöchel der 33-Jährigen befestigt war, oder ihr Brett hatten sich am Grund des Eisbachs verhakt. Die Frau konnte sich wegen der starken Strömung nicht mehr selbst befreien, andere Surferinnen und Surfer scheiterten ebenfalls. Erst Feuerwehrleute konnten die Leine mit einem Tauchermesser durchtrennen und die Frau aus den eisigen Fluten holen.