Zwischen Pierer und Investor tobt Millionenstreit

Anfang Jänner war Stephan Zöchling in den Vorstand der Pierer Industrie AG eingezogen. Am 27. Jänner war der Remus-Chef dann bei der Hauptversammlung der Pierer Mobility AG in Munderfing in den Aufsichtsrat gewählt worden, dessen Vorsitz er auch übernahm. „Ich kenne die Branche, ich kenne die Mechanismen und kenne das Unternehmen KTM sehr gut, weil wir Lieferant sind“, betonte Zöchling an diesem Montag im Jänner.