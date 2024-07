Österreichs größtes Gericht als Großbaustelle

Am Bundesverwaltungsgericht könnten ein ehemaliger Präsident sowie ein Vizepräsident bei der Zuweisung von neuen Fällen an Richter ihre Finger im Spiel gehabt haben. Das Justizministerium hat nach einer Anfrage der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper an Ressortchefin Alma Zadić mittlerweile Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigt. Laut „Krone“-Recherchen umfasst die Liste der Beschuldigten neuerdings elf Personen. Der Verdacht lautet auf Amtsmissbrauch – es gilt die Unschuldsvermutung.