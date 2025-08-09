OÖ: Schock nach Tod von beliebtem Jugendtrainer

„Wir wissen noch gar nicht, wie wir damit umgehen. Er war Turn- und Parcourstrainer bei uns, war bei den Kindern sehr beliebt“ – bei Eva Rumplmayr, Obfrau Turnverein Gramastetten, sitzt der Schock tief, seit bekannt wurde, dass es der 49-jährige Stephan F. war, der in der Zisterne seines Hauses starb – wir berichteten.