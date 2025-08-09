OÖ: Schock nach Tod von beliebtem Jugendtrainer

Ein 49-Jähriger aus Gramastetten (Oberösterreich) starb am Freitag in einer Zisterne. Ein giftiger Mix war daran schuld. In der Gemeinde ist der Schock groß – alle stellen sich dieselbe Frage: Wie konnte es dazu kommen? Feuerwehrkommandant Michael Ginterseder hat es uns erklärt.
„Wir wissen noch gar nicht, wie wir damit umgehen. Er war Turn- und Parcourstrainer bei uns, war bei den Kindern sehr beliebt“ – bei Eva Rumplmayr, Obfrau Turnverein Gramastetten, sitzt der Schock tief, seit bekannt wurde, dass es der 49-jährige Stephan F. war, der in der Zisterne seines Hauses starb – wir berichteten.
