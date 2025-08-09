Alkolenker (17) landet nach Crash mit Taxi in Bach

Mit 1,4 Promille Alkohol im Blut war in der Nacht zum Samstag ein junger Probeführerscheinlenker in Taufkirchen an der Trattnach unterwegs. In seinem Dusel dürfte er auf einer Kreuzung einen mit drei Fahrgästen besetzten Taxibus übersehen haben. Es kam zu einer Kollision mit Verletzten. Doch das war noch nicht alles: Der Bursch bretterte mit seinem Wagen noch in einen Bach.