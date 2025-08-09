Reparaturbonus: Gewesslers fragwürdige Förderliste

Konkret soll der Fokus auf Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke und Geschirrspüler gelegt werden. Bei diesen großen Geräten kann durch die Reparatur gegenüber einem Neukauf besonders viel Material gespart werden. Auch das Fördervolumen wird zurückgefahren. Bisher standen 130 Millionen Euro aus EU-Mitteln und 124 Millionen Euro nationales Steuergeld zur Verfügung. In den Jahren 2023 – 2025 wurden rund 188 Millionen Euro ausbezahlt – das waren rund 63 Millionen pro Jahr. Ab 2026 stehen jährlich nur mehr die Hälfte zur Verfügung.

Auch Topverdiener bekamen Geld für Heizkesseltausch

Noch viel mehr Steuergeld wurde für den Heizkesseltausch ausgegeben. Fast vier Milliarden waren hierfür bis 2027 budgetiert. Anfangs hat man nur einen kleinen Teil gefördert bekommen, am Ende hat auch jeder Topverdiener 75 Prozent Förderung bekommen. Ende 2024 war der Topf, der bis 2027 vorgesehen war, leer.