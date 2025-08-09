Ferrari-Legende: „Das hätte Senna nie gemacht!“

„Ein Horrorfilm“

Alesi sieht aber nicht nur Hamiltons Einstellung kritischer, sondern auch jene seines ehemaligen Arbeitgebers in ihrer Gesamtheit. Zumal auch Charles Leclerc trotz Pole-Position am Ende nur auf Platz vier landete. „Es sah zunächst aus wie eine italienische Komödie, wurde dann aber zum Horrorfilm“, urteilt Alesi. „George Russell hat das entlarvt, nachdem er Leclercs Auto auf der Strecke beobachtet hatte. Ein Ferrari-Team, das am Samstag glänzt und am Sonntag nichts bringt, ist genau das, was all jene zur Weißglut treibt, die das springende Pferd im Herzen tragen.“