Italiener Baroncini nach Sturz im künstlichen Koma

Der Italiener Filippo Baroncini ist nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe der Polen-Radrundfahrt in ein künstliches Koma versetzt worden.
Der UAE-Teamkollege von Tadej Pogacar und Tour-of-Austria-Starter hat bei dem Sturz am Mittwoch mehrere Gesichts- und Schlüsselbeinfrakturen erlitten. Er soll nun für eine Operation nach Italien geflogen werden. Dafür wurde Baroncini, der außer Lebensgefahr sein soll und zunächst bei Bewusstsein war, ins künstliche Koma versetzt.
Rennen neutralisiert
Auf der dritten Etappe war gut 22 Kilometer vor dem Ziel eine kleine Gruppe gestürzt. Daraufhin neutralisierte die Jury das Rennen für 15 Minuten. Neben dem 24-jährigen Baroncini waren unter anderem auch der polnische Routinier Rafal Majka und der Italiener Antonio Tiberi gestürzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.