Generator die Ursache?
Gasaustritt bei Münchner Biergarten: Mann (41) tot
In einer Kleingartenanlage neben einem Münchner Biergarten ist am Samstag Kohlenmonoxid ausgetreten. Laut der Polizei gibt es mehrere Verletzte, ein 41-jähriger Mann starb.
Der Unfall ereignete sich bei einem Biergartenlokal am Fasanerie-See im Norden Münchens. Die Polizei bestätigte am Samstagabend, dass ein 41-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Außerdem gebe es einen schwer verletzten 50-Jährigen und vier weitere Leichtverletzte.
Die „Bild“-Zeitung berichtete, dass zwei Personen noch auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbelebt worden seien. Wie die Polizei der „Münchner „Abendzeitung“ mitteilte, starb einer von ihnen später im Krankenhaus.
Was ist eine Kohlenmonoxid-Vergiftung?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen wie Holz, Gas oder Kohle entsteht. Das Gas bindet sich im Blut an das Hämoglobin und verhindert so den Sauerstofftransport, was zu einer Sauerstoffmangelversorgung im Körper führt. Symptome: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Bewusstseinsstörungen und bei schweren Fällen Krampfanfälle oder Bewusstlosigkeit. Eine solche Vergiftung kann innerhalb kurzer Zeit tödlich sein.
Rettungskräfte vor Ort
Ein Generator im Keller einer privaten Gartenhütte direkt neben der Gaststätte könnte demnach dazu geführt haben, dass mehrere Personen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Um 17.44 Uhr wurde der Notruf abgesetzt. Die Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.