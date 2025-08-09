Gasaustritt bei Münchner Biergarten: Mann (41) tot

Der Unfall ereignete sich bei einem Biergartenlokal am Fasanerie-See im Norden Münchens. Die Polizei bestätigte am Samstagabend, dass ein 41-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Außerdem gebe es einen schwer verletzten 50-Jährigen und vier weitere Leichtverletzte.

Die „Bild“-Zeitung berichtete, dass zwei Personen noch auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbelebt worden seien. Wie die Polizei der „Münchner „Abendzeitung“ mitteilte, starb einer von ihnen später im Krankenhaus.