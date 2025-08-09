Weitere Millionen für ungebildete Zuwanderer?

Teures Projekt in der Kritik

Doch ausgerechnet dieses Jugendcollege steht in der Kritik und verschlingt bereits jetzt Unsummen. 75 Millionen Euro flossen allein 2024, ohne dass es eine klare Erfolgskontrolle gäbe. Laut internen AMS-Berichten gibt es „Probleme bei der Zielerreichung“. Auch die Ergebnisse im Deutscherwerb sind mager – das Mindestziel A2 ist für viele „nur schwer erreichbar“. Von den seit Herbst 2024 aufgenommenen 3392 Jugendlichen haben bis Jahresende nur 145 einen Job gefunden. Das geht aus einer Anfragebeantwortung hervor, die der „Krone“ vorliegt.