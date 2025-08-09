Vorteilswelt
Stimmen zum Spiel

Letsch zu Kitano-Out: „Das war ein übles Foul!“

Bundesliga
09.08.2025 23:06
Thomas Letsch
Thomas Letsch(Bild: Krone KREATIV/GEPA, sky)

Red Bull Salzburg feierte am Samstag den höchsten Erfolg in der Trainer-Ära Thomas Letsch. Der Vizemeister fertigte einen früh dezimierten GAK mit 5:0 ab und holte sich Selbstvertrauen für das anstehende CL-Quali-Rückspiel in Brügge. Doch die Verletzung von Sota Kitano macht Sorgen. Hier die Stimmen zum Spiel.

0 Kommentare

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Ich bin rundum zufrieden, mit einer Einschränkung, die Verletzung von Kitano. Es war ein übles Foul, er trifft ihn mit offener Sohle, wir hoffen aber, dass es neben dem Cut nur eine starke Prellung ist. Wir hatten in den ersten 20 Minuten 85 Prozent Ballbesitz, der Gegner ist sehr tief gestanden und nach der Roten Karte noch tiefer. Deshalb war es schwierig, die Lücke zu finden. Wir haben den Weitschuss gebraucht als Dosenöffner. Nach dem 2:0 sind wir in einen Spielrausch gekommen. Es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft.“

Lesen Sie auch:
Sota Kitano muss verletzt vom Platz gefahren werden.
Rot für Fofana
Blut nach Brutalo-Foul! Salzburg zittert um Kitano
09.08.2025
Nach Brutalo-Foul
Später Tor-Rausch! Salzburg zerlegt zehn Grazer
09.08.2025

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Wir waren bereit bei elf gegen elf, hatten auch einen Riesensitzer. Ein Weitschuss passiert nun einmal, allerdings zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wir sind gut aus der Pause gekommen, haben knapp das 1:1 verpasst. Beim 0:2 war der Ballverlust unnötig, und dann wird es schwierig gegen Salzburg. Ich werde nicht allzu hart analysieren, habe einige positive Dinge gesehen, wie die Leistung von Owusu. Es gibt keinen Vorwurf meinerseits, die Mannschaft hat gefightet bis zum Ende. Mund abputzen und weiter geht es. Jetzt kommen die Gegner, wo wir punkten können.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
