Letsch zu Kitano-Out: „Das war ein übles Foul!“

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Wir waren bereit bei elf gegen elf, hatten auch einen Riesensitzer. Ein Weitschuss passiert nun einmal, allerdings zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wir sind gut aus der Pause gekommen, haben knapp das 1:1 verpasst. Beim 0:2 war der Ballverlust unnötig, und dann wird es schwierig gegen Salzburg. Ich werde nicht allzu hart analysieren, habe einige positive Dinge gesehen, wie die Leistung von Owusu. Es gibt keinen Vorwurf meinerseits, die Mannschaft hat gefightet bis zum Ende. Mund abputzen und weiter geht es. Jetzt kommen die Gegner, wo wir punkten können.“