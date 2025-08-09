Nach Sprung ins Wasser
Österreicher stirbt bei Bootsausflug in Lignano
Ein Bootsausflug vor der norditalienischen Badeortschaft Lignano ist einem österreichischen Touristen zum Verhängnis geworden. Nach einem Sprung ins Wasser fühlte sich der 47-Jährige unwohl, seine Frau alarmierte die Rettung. Im Spital verstarb der Mann schließlich.
Der 47-Jährige hatte mit seiner Frau ein Boot gemietet und sich auf den Weg zur nahe gelegenen Insel Marinetta gemacht. Dort sprang er vom Boot ins Wasser, fühlte sich dann aber unwohl. Kurz daraufhin trieb sein Körper im Meer – seine Frau alarmierte die Rettung.
Boote fuhren zum Unglücksort
Die Rettungsaktion wurde von der Küstenwache in Grado unter der Koordination der Einsatzzentrale des Rettungszentrums von Triest durchgeführt, wie lokale Medien berichten. Küstenwachenboote wurden sofort zum Einsatzort geschickt, während medizinisches Personal des Notdienstes vom Land aus anrückte, um erste medizinische Maßnahmen zu ergreifen.
Dank mehrerer Adrenalinspritzen und dem schnellen Eingreifen der Rettungsschwimmer konnten zunächst noch Lebenszeichen festgestellt werden. Doch nachdem der Mann mit dem Helikopter ins Krankenhaus von Udine gebracht worden war, verstarb er dort schließlich.
Währenddessen wurden seine Ehefrau, die unter Schock stand, und das gemietete Boot von einem Schlauchboot der Küstenwache nach Lignano zurückgebracht. Über die genaue Herkunft des Österreichers gab es am Abend zunächst keine Informationen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.