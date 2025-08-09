Sturm-Jungstar: Gegen Rapid fast schon Spezialist

Das erste Tor der neuen Bundesliga-Saison im Eröffnungsspiel gegen den LASK ging auf seine Kappe: Leon Grgic. 19 Jahre, seit der U9 bei Sturm, mittlerweile mit einem Marktwert von 2,5 Millionen Euro als Neunter in den Top Ten der wertvollsten Kaderspieler des Meisters.