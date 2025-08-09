Wien als 40-Grad-Stadt? So können wir gegensteuern

40 Grad im Schatten, tagelang – was heute noch nach Extremwetter klingt, könnte in Wien bald Alltag sein. Bauphysiker Alexander Sieh vom Department Bauen und Gestalten der Hochschule Campus Wien warnt: „Die Hitzespirale dreht sich weiter nach oben. Wir müssen unsere Gebäude und Städte so gestalten, dass sie uns auch in Zukunft schützen.“