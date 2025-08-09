Wien als 40-Grad-Stadt? So können wir gegensteuern

LIVE: Setzt Altach gegen Ried Erfolgslauf fort?
Die Sommer in Wien werden heißer – und das nicht nur gefühlt. In wenigen Jahrzehnten könnten 40-Grad-Tage zur Regel werden. Bauphysiker Alexander Sieh erklärt, warum Glasfassaden und Dachausbauten ausgedient haben, was Altbauten der Hitze voraushaben und wie Bäume, Wasser und kluge Stadtplanung die Lebensqualität retten können.
40 Grad im Schatten, tagelang – was heute noch nach Extremwetter klingt, könnte in Wien bald Alltag sein. Bauphysiker Alexander Sieh vom Department Bauen und Gestalten der Hochschule Campus Wien warnt: „Die Hitzespirale dreht sich weiter nach oben. Wir müssen unsere Gebäude und Städte so gestalten, dass sie uns auch in Zukunft schützen.“
