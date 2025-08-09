Vorteilswelt
Klare Forderungen

Wien als 40-Grad-Stadt? So können wir gegensteuern

Wien
09.08.2025 16:00
Klimafitte Plätze mit grüner und blauer Infrastruktur am Beispiel „More London Place“ in ...
Klimafitte Plätze mit grüner und blauer Infrastruktur am Beispiel „More London Place“ in England. Bauphysiker Alexander Sieh fordert diese auch für Wien. Was kann sonst noch helfen?(Bild: Alexander Sieh)

Die Sommer in Wien werden heißer – und das nicht nur gefühlt. In wenigen Jahrzehnten könnten 40-Grad-Tage zur Regel werden. Bauphysiker Alexander Sieh erklärt, warum Glasfassaden und Dachausbauten ausgedient haben, was Altbauten der Hitze voraushaben und wie Bäume, Wasser und kluge Stadtplanung die Lebensqualität retten können.

0 Kommentare

40 Grad im Schatten, tagelang – was heute noch nach Extremwetter klingt, könnte in Wien bald Alltag sein. Bauphysiker Alexander Sieh vom Department Bauen und Gestalten der Hochschule Campus Wien warnt: „Die Hitzespirale dreht sich weiter nach oben. Wir müssen unsere Gebäude und Städte so gestalten, dass sie uns auch in Zukunft schützen.“

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading
