Trump-Putin-Gipfel
Zukunft der Ukraine: So könnte der Deal aussehen
Am kommenden Freitag könnte sich in Alaska das weitere Schicksal der Ukraine entscheiden, wenn US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin dort zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Auch ein zweites Treffen in Moskau ist bereits geplant.
Die Ukraine selbst ist nicht dabei und auch nicht die Europäer. Wie weit diese Staaten dennoch diplomatisch eingebunden sind, ist unklar. Jedenfalls hat es jüngst eine Telefonkonferenz von Trump mit Selenskyj und den wichtigsten Europäern gegeben.
„Die Amerikaner haben uns ein Angebot gemacht“
Die Rahmenbedingungen für einen möglichen Deal haben Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sowie die beiden Putin-Berater Kirill Dmitriew und Juri Uschakow vorbereitet. Letzterer gab sich sehr zufrieden: „Die Amerikaner haben uns ein Angebot gemacht, das absolut akzeptabel ist.“
Trump sprach jetzt den Tausch von Gebieten zwischen Russland und der Ukraine an: „Es wird einen Austausch von Territorien zum Vorteil beider geben.“ Darüber werde man sprechen. Es sei allerdings sehr kompliziert.
Selenskyj wehrt sich
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj erklärte daraufhin sofort, dass die Ukraine formell niemals territoriale Abtretungen akzeptieren werde.
Es würde allerdings reichen, wenn die Ukraine so ein Vorgehen stillschweigend akzeptiert. Angesichts der Lage an der Front wird Kiew kaum eine Wahl haben.
Mehrere Varianten scheinen möglich. So könnte die Front in Saporischschja und Cherson eingefroren werden, wenn die Ukraine im Gegenzug die noch von ihr gehaltenen Gebiete in Donezk an Russland abtritt.
USA könnten die Krim als russische anerkennen
Oder die Russen räumen jene (kleinräumigen) Gebiete in Sumy, Charkiw und Mykolajiw, in denen sie derzeit stehen, und die Ukrainer geben dafür jene (teils weitaus größeren) Teile von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja, die derzeit von ihnen gehalten werden, an die Russen. Das wäre ein schlechter Tausch für die Ukraine. Zusätzlich könnten die USA die Krim als russisch anerkennen, Sanktionen beenden und Rüstungskontrollgespräche anbieten.
