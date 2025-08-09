Zukunft der Ukraine: So könnte der Deal aussehen

Die Ukraine selbst ist nicht dabei und auch nicht die Europäer. Wie weit diese Staaten dennoch diplomatisch eingebunden sind, ist unklar. Jedenfalls hat es jüngst eine Telefonkonferenz von Trump mit Selenskyj und den wichtigsten Europäern gegeben.

„Die Amerikaner haben uns ein Angebot gemacht“

Die Rahmenbedingungen für einen möglichen Deal haben Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sowie die beiden Putin-Berater Kirill Dmitriew und Juri Uschakow vorbereitet. Letzterer gab sich sehr zufrieden: „Die Amerikaner haben uns ein Angebot gemacht, das absolut akzeptabel ist.“