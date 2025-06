Das sind die Gratis-Badeplätze an Österreichs Seen

Sommer, Sonne, Badevergnügen – und das ganz ohne Eintritt! Wer in Österreich an einem der glasklaren Seen entspannen will, muss nicht tief in die Tasche greifen. Denn die im Besitz der Republik stehenden Österreichischen Bundesforste bieten an ihren Seen rund 70 kostenlose Naturbadeplätze an.