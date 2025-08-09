Skurriles Video: Grüner Streit ums Fernsehprogramm

Die Grüne Spitze sorgt mit einem skurrilen Video in den sozialen Medien für jede Menge Lacher. Zu sehen sind Ex-Parteichef Werner Kogler, Ex-Ministerin Alma Zadic und die stellvertretende Klubobfrau Sigi Maurer, wie sie sich in einem Wohnzimmer um das Fernsehprogramm „streiten“. Der Hintergrund wird am Ende aufgelöst ...
Zu Beginn ist zu sehen, wie sich Kogler auf ein bevorstehendes Frauen-Fußballspiel freut – mit rot-weiß-rotem Fanschal wohlgemerkt. „Wo ist denn jetzt die blöde Fernbedienung?“, fragt der Ex-Parteichef.
Dieses Video der Grünen sorgt für Lacher:
Frauenfußball, Ameisenbär oder Barbara Salesch?
Danach taucht Sigi Maurer in der Küche auf, die sich – mit einer Packung Chips – ebenfalls am Weg ins grüne „WG-Fernsehzimmer“ macht und eine Universum-Folge zum südamerikanischen Ameisenbär im Visier hat. Last but not least taucht Alma Zadic am Weg zur Wohnung auf, die wiederum an eine Folge der Gerichtsshow Barbara Salesch denkt.
Kogler: „Mein Frauenfußball ist nicht deppert!“
Danach kommt es zwischen den drei Politikern zwangsläufig zum „Streit“ ums Fernsehprogramm. „Na, Werner! Na, wir schauen heute sicher nicht schon wieder Fußball. Jeden Abend der depperte Fußball“, maßregelt Maurer den Ex-Vizekanzler. Dieser entgegnet energisch: „Mein Frauenfußball ist nicht deppert!“ Danach mischt sich Zadic ein: „Hey, hey, hey – was streitet ihr da?“ Maurer beschwert sich über Koglers Fußballaffinität.
Zadic schlägt daher als Kompromiss eine Folge von Barbara Salesch vor. Während Kogler fragt, was denn das sei, seufzt Maurer: „Barbara Salesch? Wirklich? Nie darf ich bestimmen.“
Dann ist plötzlich eine Ansage im TV zu hören: „Und jetzt das Sommergespräch mit Leonore Gewessler!“ Maurer daraufhin erleichtert: „O.K.! Problem gelöst!“
ORF-„Sommergespräche“: Montag Start mit Gewessler
Warum dieser gekünstelte Streit? Die Grünen wollen auf den Start der ORF-Sommergespräche hinweisen. Denn diese beginnen am kommenden Montag mit – richtig erraten – der neuen Grünen-Chefin Leonore Gewessler.
„Was haben Fußball, Barbara Salesch und der südamerikanische Ameisenbär gemeinsam? Sie sind alle ein viel schlechteres Abendprogramm als Leonore Gewessler beim ORF Sommergespräch am Montag, 11.8, um 21 Uhr auf ORF2 – schaut rein!“, schreibt Maurer und teilt dazu das Video.
Stattfinden werden die Gespräche nach zwei Jahren Pause wieder am ORF-Mediencampus auf der Terrasse der Vorabendsendung Studio 2. Wie der ORF mitteilte, werden die Gespräche etwa eineinhalb Stunden vor Ausstrahlungstermin geführt und ungeschnitten „Live on Tape“ gezeigt.
