Skurriles Video: Grüner Streit ums Fernsehprogramm

Kogler: „Mein Frauenfußball ist nicht deppert!“

Danach kommt es zwischen den drei Politikern zwangsläufig zum „Streit“ ums Fernsehprogramm. „Na, Werner! Na, wir schauen heute sicher nicht schon wieder Fußball. Jeden Abend der depperte Fußball“, maßregelt Maurer den Ex-Vizekanzler. Dieser entgegnet energisch: „Mein Frauenfußball ist nicht deppert!“ Danach mischt sich Zadic ein: „Hey, hey, hey – was streitet ihr da?“ Maurer beschwert sich über Koglers Fußballaffinität.

Zadic schlägt daher als Kompromiss eine Folge von Barbara Salesch vor. Während Kogler fragt, was denn das sei, seufzt Maurer: „Barbara Salesch? Wirklich? Nie darf ich bestimmen.“

Dann ist plötzlich eine Ansage im TV zu hören: „Und jetzt das Sommergespräch mit Leonore Gewessler!“ Maurer daraufhin erleichtert: „O.K.! Problem gelöst!“