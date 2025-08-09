Vorteilswelt
„Krone“-Noten

Red Bull Salzburg: 17-jähriges Ass, starke Joker

Salzburg
09.08.2025 23:37
Red Bull Salzburg gewann gegen den GAK mit 5:0.
Red Bull Salzburg gewann gegen den GAK mit 5:0.(Bild: Tröster Andreas)

Mit dem klaren 5:0-Heimsieg gegen Außenseiter GAK absolvierte der FC Red Bull Salzburg souverän seinen Heimauftakt in der österreichischen Bundesliga. Beim Kantersieg gegen die Grazer überzeugte der 17-jährige Kerim Alajbegovic und ein Großteil der Einwechselspieler. 

Alexander Schlager: Note 3
War über 90 Minuten beschäftigungslos.

Stefan Lainer: Note 3
Ohne große Akzente, aber mit einer soliden Leistung.

Jannik Schuster: Note 3
Gab sein Startelf-Debüt in der Bundesliga und agierte über weite Strecken ordentlich.

Jakob Rasmussen: Note 3
Hatte mit den GAK-Stürmern ganz leichtes Spiel.

Aleksa Terzic: Note 3
Wollte sich zeigen, das gelang ihm nur mittelmäßig. Nach vorne kam zu wenig.

Notenschlüssel

Note 6 = Teamreif

Note 5 = Sehr stark

Note 4 = Stark

Note 3 = Durchschnitt

Note 2 = Schwach

Note 1 = Nicht sein Tag

Mads Bidstrup: Note 3
Fiel weder auf noch ab. Ein Abgang – Nottingham zeigt Interesse – ist kein Thema.

Soumaïla Diabaté: Note 3
Unaufgeregt, aber ohne große Aufgaben.

Sota Kitano: Note 3
Seine Verletzung sah beim Zuschauen schon weh. Nach 25 Minuten war sein Arbeitstag leider vorbei.

Kerim Alajbegovic: Note 5
Der Bursche macht Spaß! Spielte befreit auf, zeigte beim 1:0 seine Schussgewalt. Obendrein lieferte er den Assist zum 5:0.

Sehr stark: Kerim Alajbegovic und Yorbe Vertessen.
Sehr stark: Kerim Alajbegovic und Yorbe Vertessen.(Bild: Tröster Andreas)

Adam Daghim: Note 2
Gab einmal mehr eine unglückliche Figur ab und versemmelte zwei Sitzer.

Petar Ratkov: Note 3
Verbuchte fünf Torschüsse, traf aber erst per Elfer.

Maurits Kjaergaard: Note 4
Feiner Lupfer zum 2:0! Zeigte einmal mehr, wie wichtig er fürs Team ist.

Yorbe Vertessen: Note 5
Doppelpack nach Einwechslung. Mehr gibt es nicht zu sagen.

Dorgeles Nene: Note  4
Nach Einwechslung mit Traum-Assist zum zweiten Tor, war in Spiellaune.

Lesen Sie auch:
Thomas Letsch
Stimmen zum Spiel
Letsch zu Kitano-Out: „Das war ein übles Foul!“
09.08.2025
Früher Stammspieler
Rätsel um Stürmer von Red Bull Salzburg
09.08.2025

Tim Trummer: Note 4
Starke Vorlage beim 3:0. Setzte sich über rechts mit einem starken Antritt durch und bediente Vertessen ideal.

Mamady Diambou: Note 3
Fügte sich gut ein. 

Trainer Thomas Letsch: Note 5
Vier seiner fünf Joker stachen. Auch auf Alajbegovic zu setzen, war goldrichtig.

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
