Red Bull Salzburg: 17-jähriges Ass, starke Joker

Mit dem klaren 5:0-Heimsieg gegen Außenseiter GAK absolvierte der FC Red Bull Salzburg souverän seinen Heimauftakt in der österreichischen Bundesliga. Beim Kantersieg gegen die Grazer überzeugte der 17-jährige Kerim Alajbegovic und ein Großteil der Einwechselspieler.
Alexander Schlager: Note 3
War über 90 Minuten beschäftigungslos.
Stefan Lainer: Note 3
Ohne große Akzente, aber mit einer soliden Leistung.
Jannik Schuster: Note 3
Gab sein Startelf-Debüt in der Bundesliga und agierte über weite Strecken ordentlich.
Jakob Rasmussen: Note 3
Hatte mit den GAK-Stürmern ganz leichtes Spiel.
Aleksa Terzic: Note 3
Wollte sich zeigen, das gelang ihm nur mittelmäßig. Nach vorne kam zu wenig.
Note 6 = Teamreif
Note 5 = Sehr stark
Note 4 = Stark
Note 3 = Durchschnitt
Note 2 = Schwach
Note 1 = Nicht sein Tag
Mads Bidstrup: Note 3
Fiel weder auf noch ab. Ein Abgang – Nottingham zeigt Interesse – ist kein Thema.
Soumaïla Diabaté: Note 3
Unaufgeregt, aber ohne große Aufgaben.
Sota Kitano: Note 3
Seine Verletzung sah beim Zuschauen schon weh. Nach 25 Minuten war sein Arbeitstag leider vorbei.
Kerim Alajbegovic: Note 5
Der Bursche macht Spaß! Spielte befreit auf, zeigte beim 1:0 seine Schussgewalt. Obendrein lieferte er den Assist zum 5:0.
Adam Daghim: Note 2
Gab einmal mehr eine unglückliche Figur ab und versemmelte zwei Sitzer.
Petar Ratkov: Note 3
Verbuchte fünf Torschüsse, traf aber erst per Elfer.
Maurits Kjaergaard: Note 4
Feiner Lupfer zum 2:0! Zeigte einmal mehr, wie wichtig er fürs Team ist.
Yorbe Vertessen: Note 5
Doppelpack nach Einwechslung. Mehr gibt es nicht zu sagen.
Dorgeles Nene: Note 4
Nach Einwechslung mit Traum-Assist zum zweiten Tor, war in Spiellaune.
Tim Trummer: Note 4
Starke Vorlage beim 3:0. Setzte sich über rechts mit einem starken Antritt durch und bediente Vertessen ideal.
Mamady Diambou: Note 3
Fügte sich gut ein.
Trainer Thomas Letsch: Note 5
Vier seiner fünf Joker stachen. Auch auf Alajbegovic zu setzen, war goldrichtig.
