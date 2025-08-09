Ingolitsch: „Das ist eine schöne Momentaufnahme“

Fabio Ingolitsch (Altach-Trainer): „Wir haben letztes Jahr, glaube ich, noch das eine oder andere Lehrgeld gezahlt und haben Dinge nicht über die Linie gebracht. Mittlerweile sieht man, dass das ganze Konstrukt stabiler ist, organisierter ist, wir mehr Selbstverständnis haben. Was mich besonders freut, ist, dass es zweimal zu null war. Ried hat heute erst am Ende nach einer Flanke eine Torchance gehabt, sonst haben wir nicht viel zugelassen. Ähnlich war es beim WAC. Das ist die Basis, dass wir gemeinsam gut und kompakt verteidigen, jeder sich leidenschaftlich reinhaut. Offensiv haben wir schon Qualitäten, wie wir heute auch wieder gesehen haben. Die Tabelle zählt nicht nach zwei Spieltagen. Deswegen ist es eine schöne Momentaufnahme, aber auch nicht mehr.“