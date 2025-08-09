Ingolitsch: „Das ist eine schöne Momentaufnahme“

Der SCR Altach hat den erfolgreichen Start in die Bundesliga prolongiert. Nach dem 2:0 beim WAC fuhr der Abstiegskandidat der vergangenen Saison am Samstag zum Auftakt der 2. Runde mit einem Heim-1:0 gegen Aufsteiger SV Ried den nächsten Sieg ein und sprang vorerst sogar an die Tabellenspitze. Die Innviertler sind weiter sieglos. Hier die Stimmen zum Spiel.
Fabio Ingolitsch (Altach-Trainer): „Wir haben letztes Jahr, glaube ich, noch das eine oder andere Lehrgeld gezahlt und haben Dinge nicht über die Linie gebracht. Mittlerweile sieht man, dass das ganze Konstrukt stabiler ist, organisierter ist, wir mehr Selbstverständnis haben. Was mich besonders freut, ist, dass es zweimal zu null war. Ried hat heute erst am Ende nach einer Flanke eine Torchance gehabt, sonst haben wir nicht viel zugelassen. Ähnlich war es beim WAC. Das ist die Basis, dass wir gemeinsam gut und kompakt verteidigen, jeder sich leidenschaftlich reinhaut. Offensiv haben wir schon Qualitäten, wie wir heute auch wieder gesehen haben. Die Tabelle zählt nicht nach zwei Spieltagen. Deswegen ist es eine schöne Momentaufnahme, aber auch nicht mehr.“
Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Ich glaube, dass die Startphase eigentlich okay war, aber dann im Spiel viel zu lange Phasen waren, wo wir unsere Idee nicht konstant gegeben haben. Und die lebt nun einmal davon, dass wir volle Intensität auf den Platz bringen. Ich glaube, wir brauchen im Ballbesitz mutigere Aktionen, wenn wir unser Spiel dem Gegner aufdrücken wollen, wir brauchen eine bessere Ausführungsqualität. Aber auch gegen den Ball war es einfach von uns im Ansprintverhalten, von der Intensität nur situativ sichtbar, wie wir spielen wollen. Ich glaube, das war heute schon noch einmal ein Realitätscheck für uns, wie gut wir in der Bundesliga unser Spiel am Platz bringen müssen, damit Zählbares rausschaut.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.