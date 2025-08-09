„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“

Vor seinem geplanten Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin erklärte US-Präsident Donald Trump, dass die Ukraine Gebiete abtrennen müsse, damit der Krieg ende. Das lehnt das Staatsoberhaupt des angegriffenen Landes vehement ab: „Die Ukrainer werden ihr Land nicht dem Besatzer schenken.“
Wolodymyr Selenskyj teilte in einer Videobotschaft mit: „Die Antwort auf die territorialen Fragen der Ukraine steht in der Verfassung der Ukraine. Davon wird niemand abweichen, und niemand kann abweichen.“
Selenskyj teilte seine Videobotschaft auf der Plattform X:
Selenskyj reagiert damit auf das geplante Treffen zwischen Trump und Putin. Sein Land sei für echte Entscheidungen, die Frieden bringen, erklärte Selenskyj auf X. „Entscheidungen gegen uns, Entscheidungen ohne die Ukraine, sind gleichzeitig Entscheidungen gegen den Frieden.“ Man brauche einen Frieden, „den die Menschen respektieren“.
„Russland muss Krieg beenden“
Auch Putin habe bei seiner Invasion den „großen Fehler“ gemacht, die Ukrainer nicht in Betracht zu ziehen, so der ukrainische Präsident. Diese würden „verteidigen, was ihnen gehört“. Man werde Russland nicht für das belohnen, was es getan habe. „Der Krieg muss ein Ende finden – und Russland muss ihn beenden“, stellte Selenskyj klar. Man sei aber bereit, mit Trump zusammenzuarbeiten.
Zuvor hatte Trump in Washington vor Journalisten erklärt, wie sich seiner Einschätzung nach der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden ließe: „Es wird einen gewissen Austausch von Gebieten zum Wohle beider Seiten geben.“ Am 15. August will er sich mit Putin in Alaska treffen, um ein Abkommen zur Beendigung des Konflikts zu erzielen.
Die Ukraine hatte in der Vergangenheit bei der Suche nach einem Ende des Krieges Flexibilität signalisiert. Der Krieg hat Städte und Dörfer des Landes verwüstet und zahlreichen Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet. Die Anerkennung des Verlusts von rund einem Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets wäre für Selenskyj und seine Regierung jedoch schmerzhaft und politisch schwierig.
Trump drohte Putin mit Sanktionen
Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner hat Trump versucht, die US-Beziehungen zu Russland zu verbessern und den Ukraine-Krieg zu beenden. Angesichts der Weigerung Putins, die Offensive zu stoppen, hatte Trump mit neuen Sanktionen gedroht. Am Mittwoch verhängte die US-Regierung einen zusätzlichen Zoll von 25 Prozent auf Waren aus Indien wegen dessen Importen von russischem Öl. Zuvor hatte Trumps Sondergesandter Steve Witkoff in Moskau dreistündige Gespräche mit Putin geführt, die beide Seiten als konstruktiv bezeichneten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.