„Sie war doch wie eine zweite Mama für mich“

Denn auch hinter Gittern trägt Stefan S. (Name geändert) Marken-Jeans und teure Poloshirts. Und sein Gesicht ist, im Gegensatz zu den meisten seiner Mitinsassen, braun gebrannt. „Es kann doch nicht sein, dass ich im Gefängnis sein muss“, sagt er nun ständig zu seinem Verteidiger Michael Dohr, „denn ich habe ja nichts Böses getan.“