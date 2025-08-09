„Sie war doch wie eine zweite Mama für mich“

Ein bekannter Weinbauer soll eine reiche Witwe aus Niederösterreich getötet haben. Bislang schwieg der 57-jährige Steirer zu den Vorwürfen gegen ihn. In der „Krone“ legt er jetzt eine Lebensbeichte ab.
Der Mann, dieser große, schlanke Mann, der seit dem 15. Juli in der Justizanstalt S. Pölten in Niederösterreich einsitzt, wirkt auf den ersten Blick eher wie ein Wachebeamter in Zivil oder wie ein Anwalt, der gerade einen Klienten besucht, als ein Untersuchungshäftling.
Denn auch hinter Gittern trägt Stefan S. (Name geändert) Marken-Jeans und teure Poloshirts. Und sein Gesicht ist, im Gegensatz zu den meisten seiner Mitinsassen, braun gebrannt. „Es kann doch nicht sein, dass ich im Gefängnis sein muss“, sagt er nun ständig zu seinem Verteidiger Michael Dohr, „denn ich habe ja nichts Böses getan.“
Die Kripo und die Staatsanwaltschaft sehen das anders. Sie gehen davon aus, dass der 57-Jährige, ein bekannter Winzer aus der Steiermark, einen heimtückischen Mord begangen hat: an Maria K. (71), einer wohlhabenden, schwer kranken Witwe aus Niederösterreich. Als Motiv für das Verbrechen wird Habsucht, immense Habsucht, vermutet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.