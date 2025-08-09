Keine Strafsteuer für private PV-Anlagen!

Das neue Gesetz sei zwar absolut wichtig, um den Netzausbau auf Schiene zu bringen, aber die beiden ÖVP-Spitzenpolitiker fordern Klima- und Umweltschutz mit Hausverstand. Klare Forderung: „Keine nachträgliche PV-Steuer für kleine PV-Anlagen. Was wir vielmehr brauchen, ist eine ordentliche Förderung und Unterstützung für Strom-Speicher.“