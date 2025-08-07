Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2026 schon abgesagt

Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus

Ski Nordisch
07.08.2025 07:50
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.(Bild: GEPA)

Ist das das Ende der „norwegischen Vierschanzentournee“? Die Raw-Air-Tour wird 2026 nicht stattfinden, erklärte zuletzt FIS-Renndirektor Sandro Pertile. Dahinter steckt aber nicht nur ein stärkerer Fokus auf die Olympischen Spiele ... 

0 Kommentare

„2026 wird es keine Raw-Air-Tour geben. Wir wollen uns auf eine kleinere Anzahl von Wettbewerben konzentrieren und das Interesse und den Wert dieser Veranstaltungen steigern“, bestätigte Pertile zuletzt gegenüber „skijumping.pl“.

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft
Kraft, Hörl und Co.
Verletzungssorgen: ÖSV-Adler sagen Starts ab!
06.08.2025

Absagen und Verkürzungen
Dahinter steckt aber nicht etwa nur ein verstärkter Fokus auf die anstehenden Olympischen Spiele. Generell hat die Skisprung-Serie, die 2017 als norwegisches Gegenmodell zur Vierschanzentournee ins Leben gerufen wurde, mit großen Problemen zu kämpfen.

Sandro Pertile
Sandro Pertile(Bild: GEPA)

Nach den Schwierigkeiten der Corona-Jahre kehrte auch anschließend keine Ruhe ein. Nötige Umbauarbeiten, organisatorische Probleme, Verkürzungen und Absagen sorgten ein ums andere Mal für Ärger. Ob das Format 2027 zurückkehren wird? Dazu hat sich Pertile nicht geäußert – allerdings scheint diese Skisprung-Serie in der aktuellen Form keine große Zukunft zu haben. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Nordisch
2026 schon abgesagt
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
Kraft, Hörl und Co.
Verletzungssorgen: ÖSV-Adler sagen Starts ab!
Sperren drohen
Anzugskandal: FIS-Urteil in den kommenden Tagen
Krone Plus Logo
ÖSV-Adler hört auf
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
Norweger beklagen sich
Folgen des Skandals? „Sind genug bestraft worden!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine