Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus

Ist das das Ende der „norwegischen Vierschanzentournee“? Die Raw-Air-Tour wird 2026 nicht stattfinden, erklärte zuletzt FIS-Renndirektor Sandro Pertile. Dahinter steckt aber nicht nur ein stärkerer Fokus auf die Olympischen Spiele ...
„2026 wird es keine Raw-Air-Tour geben. Wir wollen uns auf eine kleinere Anzahl von Wettbewerben konzentrieren und das Interesse und den Wert dieser Veranstaltungen steigern“, bestätigte Pertile zuletzt gegenüber „skijumping.pl“.
Absagen und Verkürzungen
Dahinter steckt aber nicht etwa nur ein verstärkter Fokus auf die anstehenden Olympischen Spiele. Generell hat die Skisprung-Serie, die 2017 als norwegisches Gegenmodell zur Vierschanzentournee ins Leben gerufen wurde, mit großen Problemen zu kämpfen.
Nach den Schwierigkeiten der Corona-Jahre kehrte auch anschließend keine Ruhe ein. Nötige Umbauarbeiten, organisatorische Probleme, Verkürzungen und Absagen sorgten ein ums andere Mal für Ärger. Ob das Format 2027 zurückkehren wird? Dazu hat sich Pertile nicht geäußert – allerdings scheint diese Skisprung-Serie in der aktuellen Form keine große Zukunft zu haben.
