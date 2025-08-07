Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus

Nach den Schwierigkeiten der Corona-Jahre kehrte auch anschließend keine Ruhe ein. Nötige Umbauarbeiten, organisatorische Probleme, Verkürzungen und Absagen sorgten ein ums andere Mal für Ärger. Ob das Format 2027 zurückkehren wird? Dazu hat sich Pertile nicht geäußert – allerdings scheint diese Skisprung-Serie in der aktuellen Form keine große Zukunft zu haben.