Beinbruch bei Comeback und Hitzekollaps in Kabine

Rettungseinsatz beim Regionalliga-Derby zwischen den WAC Amateuren und Treibach: Ein Spieler war bei über 30 Grad kollabiert, wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Tragik auch am Freitag in der Kärntner Liga: Der Ferlacher Lukas Jaklitsch verletzte sich bei Comeback nach nur 20 Minuten wieder schwer. Der 34-Jährige will wieder zurückkommen, hat sich vor vier Jahren ja sogar nach einem Schlaganfall zurückgekämpft.