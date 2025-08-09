Beinbruch bei Comeback und Hitzekollaps in Kabine

Rettungseinsatz beim Regionalliga-Derby zwischen den WAC Amateuren und Treibach: Ein Spieler war bei über 30 Grad kollabiert, wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Tragik auch am Freitag in der Kärntner Liga: Der Ferlacher Lukas Jaklitsch verletzte sich bei Comeback nach nur 20 Minuten wieder schwer. Der 34-Jährige will wieder zurückkommen, hat sich vor vier Jahren ja sogar nach einem Schlaganfall zurückgekämpft.
Lukas Jaklitsch ist ein echtes Stehaufmännchen. Der Kapitän von Kärntner-Liga-Klub ATUS Ferlach hat in seiner Fußball-Karriere schon so manchen Rückschlag hinnehmen müssen – und immer wieder ist der heute 34-Jährige zurückgekommen. Sein Comeback am Freitag bei der 1:2-Niederlage gegen Lendorf nach einer Pause wegen Leistenproblemen endete erneut tragisch.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.