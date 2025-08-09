Vorteilswelt
Kärntner Fußball

Beinbruch bei Comeback und Hitzekollaps in Kabine

Kärnten
09.08.2025 21:44
Kiril Ristoskov wurde von der Rettung ins Spital gebracht.
Kiril Ristoskov wurde von der Rettung ins Spital gebracht.(Bild: Sobe Hermann)

Rettungseinsatz beim Regionalliga-Derby zwischen den WAC Amateuren und Treibach: Ein Spieler war bei über 30 Grad kollabiert, wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Tragik auch am Freitag in der Kärntner Liga: Der Ferlacher Lukas Jaklitsch verletzte sich bei Comeback nach nur 20 Minuten wieder schwer. Der 34-Jährige will wieder zurückkommen, hat sich vor vier Jahren ja sogar nach einem Schlaganfall zurückgekämpft. 

Lukas Jaklitsch ist ein echtes Stehaufmännchen. Der Kapitän von Kärntner-Liga-Klub ATUS Ferlach hat in seiner Fußball-Karriere schon so manchen Rückschlag hinnehmen müssen – und immer wieder ist der heute 34-Jährige zurückgekommen. Sein Comeback am Freitag bei der 1:2-Niederlage gegen Lendorf nach einer Pause wegen Leistenproblemen endete erneut tragisch.

Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Markus Krücken
Markus Krücken
Kärnten

Krone Plus Logo
Kärntner Fußball
Beinbruch bei Comeback und Hitzekollaps in Kabine
Krone Plus Logo
Sie liegt im Spital
„Für Mama!“ Kärntner Wasserski-Ass holt EM-Gold
Lenker schwer verletzt
Karambolage sorgte für Stau auf Tauernautobahn
Neue Ideen
Wird 30. Altstadtzauber einen Tag länger gefeiert?
Perseidenschauer
Viele Sternschnuppen bald am Nachthimmel zu sehen
