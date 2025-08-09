Hier ziehen sogar FPÖ und KPÖ an einem Strang!

„Es muss alles unternommen werden, um den ,Österreich-Aufschlag‘ wirksam zu bekämpfen. Es ist nicht einzusehen, warum unsere Landsleute gegenüber Kunden in Deutschland oder Italien benachteiligt werden“, kritisierte der blaue Nationalratsabgeordnete Christian Ragger die anhaltend hohen Preise im heimischen Lebensmittelhandel.

Blaue sehen ÖVP gefordert

Die Vorschläge der Regierung seien „substanzlos und realitätsfern“, so Ragger weiter. Seine Partei sehe vor allem die ÖVP gefordert. „Wenn diese Partei noch einen Rest an Wirtschaftskompetenz hat, dann muss sie den Markenherstellern endlich klarmachen, dass Österreich diese Diskriminierung nicht länger hinnehmen wird.“