Rodionov nach ÖTV-Duell mit Schwärzler im Finale

Jurij Rodionov ist am Samstag ins Finale des Tennis-Challenger-Turniers von Bonn eingezogen.
Der als Nummer sieben gesetzte 26-Jährige behielt im ÖTV-Duell mit Joel Schwärzler mit 1:6,6:2,6:4 die Oberhand und kämpft am Sonntag gegen den Kasachen Timofej Skatow um den Titel.
Ebenfalls um den Turniersieg spielt mit Lukas Neumayer ein anderer Österreicher in Cordenons. Nach einem 6:1,6:3 über den topgesetzten Spanier Carlos Taberner geht es nun gegen den Serben Dusan Lajovic.
