Liverpool verkauft Nunez und wirbt um Top-Stürmer

Isak soll kommen

Bereits vor Nunez haben unter anderem Luis Díaz (67,5 Millionen Euro/Bayern München) und Jarell Quansah (35/Bayer Leverkusen) die „Reds“ verlassen. Geholt wurde Florian Wirtz (Leverkusen/125 Millionen Euro), Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt/95), Milos Kerkez (AFC Bournemouth/47) und Jeremie Frimpong (Leverkusen/40) – und Alexander Isak von Newcastle United soll noch kommen. Kostenpunkt: 170 Millionen Euro allein für die Ablöse.