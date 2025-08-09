Vorteilswelt
Ab in die Wüste

Liverpool verkauft Nunez und wirbt um Top-Stürmer

Fußball International
09.08.2025 23:18
Darwin Nunez
Darwin Nunez(Bild: AFP/APA/Paul ELLIS)

Der englische Meister Liverpool hat den uruguayischen Angreifer Darwin Nunez nach Saudi-Arabien ziehen lassen – und ist nun offenbar hinter Top-Stürmer Alexander Isak her. 

Der 26-Jährige war 2022 für 75 Millionen Euro von Benfica Lissabon gekommen und wechselt nun für kolportierte 53 Millionen Euro zu Al Hilal. Für die Reds erzielte Nunez in 143 Einsätzen 40 Tore.

Alexander Isak
Alexander Isak(Bild: AP/Owen Humphreys)

Isak soll kommen
Bereits vor Nunez haben unter anderem Luis Díaz (67,5 Millionen Euro/Bayern München) und Jarell Quansah (35/Bayer Leverkusen) die „Reds“ verlassen. Geholt wurde Florian Wirtz (Leverkusen/125 Millionen Euro), Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt/95), Milos Kerkez (AFC Bournemouth/47) und Jeremie Frimpong (Leverkusen/40) – und Alexander Isak von Newcastle United soll noch kommen. Kostenpunkt: 170 Millionen Euro allein für die Ablöse.

