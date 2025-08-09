Liverpool verkauft Nunez und wirbt um Top-Stürmer

Der englische Meister Liverpool hat den uruguayischen Angreifer Darwin Nunez nach Saudi-Arabien ziehen lassen – und ist nun offenbar hinter Top-Stürmer Alexander Isak her.
Der 26-Jährige war 2022 für 75 Millionen Euro von Benfica Lissabon gekommen und wechselt nun für kolportierte 53 Millionen Euro zu Al Hilal. Für die Reds erzielte Nunez in 143 Einsätzen 40 Tore.
Isak soll kommen
Bereits vor Nunez haben unter anderem Luis Díaz (67,5 Millionen Euro/Bayern München) und Jarell Quansah (35/Bayer Leverkusen) die „Reds“ verlassen. Geholt wurde Florian Wirtz (Leverkusen/125 Millionen Euro), Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt/95), Milos Kerkez (AFC Bournemouth/47) und Jeremie Frimpong (Leverkusen/40) – und Alexander Isak von Newcastle United soll noch kommen. Kostenpunkt: 170 Millionen Euro allein für die Ablöse.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.