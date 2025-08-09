Red Bull Salzburg gegen GAK ab 19.30 Uhr LIVE

GAK gegen Salzburg neun Pflichtspiele sieglos

Das weiß auch Letsch. „Es gibt zwischen Ried und dem GAK Parallelen, was die Struktur anbelangt, wobei die Grazer es ein bisschen mehr versuchen, einen fußballerischen Ansatz auf den Platz zu bringen“, analysierte der 56-Jährige. Die gegen Salzburg neun Pflichtspiele sieglosen Grazer rehabilitierten sich für das Aus in der 1. Cup-Runde in Dornbirn mit einem 2:2 bei der Wiener Austria. „Ob das jetzt so ein günstiger Zeitpunkt ist, gegen Salzburg zu spielen, wird man sehen. Ihnen wird es nichts machen, dass sie alle drei Tage ein Spiel haben, weil sie einen breiten Kader haben. Da wollen sich alle zeigen“, sagte GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer.