„Ich bin hier, weil ich die Liga gewinnen will“

Bislang ist Petter Nosa Dahl die „Entdeckung“ bei Rapid. Seine Verpflichtung wunderte noch viele, aber zuletzt erzielte der Norweger dreimal die grün-weiße Führung. Der 21-Jährige tritt zwar in große Fußstapfen, ist aber auf dem besten Weg zum Publikumsliebling. Vor dem Hit am Sonntag (17 Uhr) bei Meister Sturm Graz stellt die „Krone“ den Flügelstürmer vor. Pfeil und Bogen dürfen dabei nicht fehlen...