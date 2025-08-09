Vorteilswelt
Rapids Dahl vor Hit

„Ich bin hier, weil ich die Liga gewinnen will“

Fußball National
09.08.2025 18:30
Dahls Dribblings begeistern die Rapid-Fans.
Dahls Dribblings begeistern die Rapid-Fans.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Bislang ist Petter Nosa Dahl die „Entdeckung“ bei Rapid. Seine Verpflichtung wunderte noch viele, aber zuletzt erzielte der Norweger dreimal die grün-weiße Führung. Der 21-Jährige tritt zwar in große Fußstapfen, ist aber auf dem besten Weg zum Publikumsliebling. Vor dem Hit am Sonntag (17 Uhr) bei Meister Sturm Graz stellt die „Krone“ den Flügelstürmer vor. Pfeil und Bogen dürfen dabei nicht fehlen...

„Glaubt mir, er wird uns viel Freude bereiten“, versicherte Sportchef Markus Katzer bei der Verpflichtung von Petter Nosa Dahl. Da wunderten sich viele, warum Rapid für den Norweger, der bei Mechelen als Reservist nur Kurzeinsätze, in der letzten Saison nur ein Tor erzielt hatte, über eine Million Euro ausgab. Mehr als sein fiktiver Marktwert...

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
