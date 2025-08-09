„Für Mama!“ Kärntner Wasserski-Ass holt EM-Gold

Zukunft der Ukraine: So könnte der Deal aussehen
Trump-Putin-Gipfel
Der Kärntner Wasserski-Springer Luca Rauchenwald (24) triumphiert bei der Heim-EM in Steyregg (OÖ) – das alles nach einem Autounfall der Mama sowie einem Trainingssturz. Zudem gab‘s Bronze fürs österreichische Team.
Nach Silber vor zwei Jahren hatte er vor dem Wettkampf von der „Kirsche auf der Torte“ geträumt: Nun hat er sie geholt! Triumphales Gold für Österreich bei der Heim-EM im Wasserski, Luca Rauchenwald (24) hat es geschafft.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.