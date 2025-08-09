Turbulente Torshow zwischen Sturm und Stripfing

Liverpool verkauft Nunez und wirbt um Top-Stürmer
Sturm Graz II und der SV Stripfing haben sich Samstagabend in einer turbulenten Partie der 2. Fußballliga mit 4:4 (4:2) getrennt.
In Gleisdorf gingen die Stripfinger Gäste schon nach wenigen Sekunden durch Darijo Pecirep (1.) in Führung. Doch die zweite Sturm-Garnitur erarbeitete sich bis zur Pause eine 4:2-Führung, auch durch einen Doppelpack von Richmond Osayantin. Stripfing kam in Hälfte 2 zurück und erzielte in Unterzahl zehn Minuten vor Schluss durch Gabryel das 4:4.
Zuvor war Florian Freissegger mit Gelb-Rot vom Platz geflogen (69.). In der Nachmittagspartie trennten sich Rapid II und Liefering 1:1. Am Sonntag wird die 2. Runde mit dem Spiel zwischen Admira Wacker und Amstetten (10.30 Uhr) komplettiert.
