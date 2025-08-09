„Eine Schande!“ Djokovic wird in Heimat beschimpft

Flucht nach Athen?

Djokovic liebäugelt indes sogar mit einer Flucht aus seiner Heimat. Athen habe es dem Serben angetan, heißt es. Ein Treffen mit Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis, goss weiter Öl ins Feuer der Spekulationen. Djokovic sei deshalb ein „falscher Patriot“, der sich jahrelang als Symbol Serbiens präsentiert habe, um nun die Flucht ins griechische Exil zu ergreifen, analysiert die Zeitung weiter. Zumal sich Djokovic auch in Griechenland für die anstehenden US Open vorbereitet.