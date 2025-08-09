Vienna Vikings nach Sieg auf Halbfinalkurs

Die Wikinger spielen nächsten Samstag zum Abschluss des Grunddurchgangs in Wien auf der Hohen Warte gegen die Paris Musketeers. Die Raiders Tirol stehen am (morgigen) Sonntag bei Titelverteidiger Rhein Fire (16.25 Uhr/live Puls24) unter Siegzwang, wollen die Innsbrucker ihre Chancen auf das Play-off noch am Leben erhalten.