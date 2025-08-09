Vorteilswelt
Vienna Vikings nach Sieg auf Halbfinalkurs

Sport-Mix
09.08.2025 22:40

Die Vienna Vikings haben in der European League of Football (ELF) den zehnten Sieg im elften Saisonspiel eingefahren. Die Truppe von Coach Chris Calaycay, die als Division-East-Sieger feststeht und einen Play-off-Platz fix hat, mühte sich am Samstag in Wiener Neustadt zu einem 50:36-(30:14)-Erfolg über die Wroclaw Panthers. 

0 Kommentare

Vikings-Quarterback Ben Holms warf für 274 Yards und drei Touchdowns. Die Wiener bleiben damit auf Kurs, sich direkt fürs Halbfinale zu qualifizieren.

(Bild: Krone KREATIV/glomex)

Die Wikinger spielen nächsten Samstag zum Abschluss des Grunddurchgangs in Wien auf der Hohen Warte gegen die Paris Musketeers. Die Raiders Tirol stehen am (morgigen) Sonntag bei Titelverteidiger Rhein Fire (16.25 Uhr/live Puls24) unter Siegzwang, wollen die Innsbrucker ihre Chancen auf das Play-off noch am Leben erhalten.

Porträt von krone Sport
krone Sport
