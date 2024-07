Bilingualität: Herausforderung oder Bereicherung?

In den meisten Ländern ist Zweisprachigkeit oder auch Mehrsprachigkeit Teil des Alltags, ob nun gesellschaftlich oder individuell. Auch wenn man keinen Migrationshintergrund hat oder nicht in einer mehrsprachigen Familie aufwächst; das Erlernen einer zweiten Sprache im Kindesalter ist für viele Eltern ein Thema. Es bietet einige Vorteile, jedoch auch Herausforderungen. Was sind Ihre Erfahrungen?