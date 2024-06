Wie viel Veränderung bringen Wahlen?

Etliche Wahlen stehen uns in diesem Jahr bevor und anscheinend ist die Bevölkerung so gespalten wie noch nie. Ein gängiges Statement, welches immer wieder in unserem Forum von Usern zitiert wird, besagt: „Würden Wahlen etwas verändern, wären Sie schon längst verboten.“ Was halten Sie von dieser Aussage? Welche Veränderungen haben Sie in der Vergangenheit nach Wahlen wahrgenommen? Was denken Sie, wird sich nach den bevorstehenden Wahlen ändern? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!