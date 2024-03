So wollen Parteien Vertrauen wieder zurückgewinnen

Stärkste Kraft werden oder den Einzug in den Gemeinderat schaffen: Auf die Frage nach dem Wahlziel bekommen Medien in Innsbruck diese Antworten derzeit am häufigsten serviert. Fakt ist: Die Großen werden größer, die Kleinen verschwinden. „Schuld“ daran ist die Einführung einer Vier-Prozent-Hürde samt Koppelungsverbot.