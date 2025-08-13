In der MotoGP ist ein Goldrausch ausgebrochen

Wenn ab Donnerstag die MotoGP-Fans nach Spielberg strömen, klingelt in der Steiermark wieder ordentlich die Kasse. Aber nicht nur dort! Als vor eineinhalb Monaten die Übernahme der Motorrad-WM durch Formel-1-Vermarkter Liberty durch die EU-Kommission bewilligt wurde, wechselten satte 3,5 Milliarden Euro den Besitzer.