Schumacher fordert: „Dann muss er ihn entlassen!“

Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hat sich zu den Titel-Ambitionen des Aston-Martin-Teams geäußert. Für den Deutschen steht fest: Wenn sich Besitzer Lawrence Stroll seinen WM-Traum erfüllen will, muss er ausgerechnet seinen Sohn Lance entlassen.
„Wenn er wirklich Weltmeister werden will, muss er seinen Sohn entlassen. Das 0:27 im Qualifying von Lance gegen seinen Team-Kollegen Fernando Alonso sagt alles“, lautet das knallharte Fazit, das Schumacher gegenüber „Sportbild“ zieht.
Gefühl oder Erfolg?
Aston-Martin-Besitzer Lawrence Stroll hegt schon seit Jahren den Traum, in der Formel 1 einen Titel ins Visier zu nehmen. Bisher ist der Rennstall davon aber weit entfernt. Sein Sohn Lance hat sich zuletzt häufiger den Unmut des Teams zugezogen – er bezeichnete seinen Boliden etwa per Funk als „größte Scheiß-Karre“.
Für Ex-Formel-1-Pilot Schumacher steht deshalb eine Richtungsentscheidung bevor: „Der Vater muss entscheiden: Gefühl oder Erfolg. Wenn er es ernst meint, muss er für 2026 die Fahrerpaarung komplett überdenken. Ich glaube, er weiß das, aber die Entscheidung fällt ihm schwer.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.