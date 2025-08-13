Schumacher fordert: „Dann muss er ihn entlassen!“

Gefühl oder Erfolg?

Aston-Martin-Besitzer Lawrence Stroll hegt schon seit Jahren den Traum, in der Formel 1 einen Titel ins Visier zu nehmen. Bisher ist der Rennstall davon aber weit entfernt. Sein Sohn Lance hat sich zuletzt häufiger den Unmut des Teams zugezogen – er bezeichnete seinen Boliden etwa per Funk als „größte Scheiß-Karre“.