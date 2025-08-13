H(a)ut brennt, während die ÖGK ruhig evaluiert

Fast ein Drittel der Kassenstellen für Hautärzte sind in Niederösterreich unbesetzt. Während seit mehr als zwei Jahren ein Projekt zur Linderung in der Schublade vegetiert, laufen die Uhren bei der Krankenkasse aber komplett anders – wie man das dort sieht und warum man keine besondere Eile an den Tag legt.
Die Steiermark und Teile Tirols haben es bereits: ein Modell für Teledermatologie, das im Kampf gegen den Mangel an Hautärzten immens hilft. Dort geht man zum Hausarzt, der mit entsprechender Bildtechnik Bilder zur Abklärung an den Facharzt schickt. So konnten in den Pilotbundesländern – bei den Steirern läuft das Projekt schon seit 2020 – vier von fünf Fällen rasch und unkompliziert mit dem Besuch beim Hausarzt abgeklärt werden, ohne langwierige Termine beim oft weit entfernten Dermatologen in Kauf zu nehmen.
