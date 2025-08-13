H(a)ut brennt, während die ÖGK ruhig evaluiert

Die Steiermark und Teile Tirols haben es bereits: ein Modell für Teledermatologie, das im Kampf gegen den Mangel an Hautärzten immens hilft. Dort geht man zum Hausarzt, der mit entsprechender Bildtechnik Bilder zur Abklärung an den Facharzt schickt. So konnten in den Pilotbundesländern – bei den Steirern läuft das Projekt schon seit 2020 – vier von fünf Fällen rasch und unkompliziert mit dem Besuch beim Hausarzt abgeklärt werden, ohne langwierige Termine beim oft weit entfernten Dermatologen in Kauf zu nehmen.