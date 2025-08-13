Fußball-Unterhaus kommt dem WAC in die Quere

Schon nach dem Auswärtsspiel in Griechenland, in dem sich die Wölfe mit dem 0:0 eine tolle Ausgangsposition geschaffen haben, meinte WAC-Präsident Dietmar Riegler: „Ganz Kärnten muss nun hinter uns stehen!“ Ein frommer, ein berechtigter Wunsch – aber leider nicht mehr!