Kaum ist der Trailer online, wird schon gestänkert

Da haben wir den Salat mit „Flower Sprinkles“! Herzogin Meghan ist zurück und mit ihr die unvermeidliche Welle des Gespötts. Seit Netflix am Dienstagabend den Trailer zur 2. Staffel von „With Love, Meghan“ online gestellt hat, wird in Kommentaren gestänkert.
Netflix setzt mit der Fortsetzung der Serie ab dem 26. August wieder ganz bewusst auf das sogenannte „Guilty Pleasure“, der Ehefrau des Sohnes des britischen Königs dabei zuzusehen, wie sie Hausfrau spielt und dabei in ihr kalifornisches Luxusleben entführt.
Die zweite Staffel von „With love, Meghan“ verspricht genau das, was die Fans der ersten Staffel – oder besser gesagt, die Spötter – lieben: eine Mischung aus oberflächlichen Lifestyle-Tipps und kleinen Anekdoten über Harry und ihre Kinder für die eingefleischten Royal-Fans.
Und genau damit hat uns der neue Trailer schon geködert!
Hier die ersten Bilder aus der neuen Staffel:
Hummer-Gate und die Doppelmoral der Herzogin
Eine Szene hat es jenen, die den Trailer bereits gesehen haben, besonders angetan: Meghan plaudert mit Koch José Andrés und verrät nebenbei, dass ihr Göttergatte Harry keinen Hummer mag. Andrés scherzt daraufhin: „Und den hast du geheiratet?“
Meghans Lachen danach wirkt extrem künstlich und übertrieben. Gibt‘s da Probleme mit dem Göttergatten? Oder einfach nur die perfekte Inszenierung, um zu zeigen, dass sie trotz allem „ganz normal“ ist?
Gästeliste sorgt für Stirnrunzeln
Auch die Gästeliste der neuen Staffel sorgt für Stirnrunzeln. Model und TV-Produzentin Chrissy Teigen ist mit von der Partie. Eine Frau, die vor ein paar Jahren wegen übelstem Cybermobbing in der Kritik stand und sich öffentlich entschuldigen musste. Das wirft natürlich die Frage auf, ob die Kampagnen von Harry und Meghan gegen Cybermobbing wirklich ernst gemeint sind.
Ist es die berühmte Vergebung, die sie ihrem Vater Thomas Markle oder der Königsfamilie verwehren, aber einer Prominenten wie Teigen großzügig gewähren? Oder ist alles nur eine sorgfältig inszenierte Fassade, um im Rampenlicht gut dazustehen?
Weihnachten bei den Sussexes mit Seitenhieben?
Besonders gespannt sind die Royal-Fans auf die angekündigte Weihnachts-Sonderfolge. Nachdem Meghan nach ihrem ersten Besuch in Sandringham Berichten zufolge nie wieder Lust hatte, dort die Feiertage zu verbringen, könnten die Feierlichkeiten bei den Sussexes zu einem wahren Fest für Klatsch-Liebhaber werden. Wird sie kleine Seitenhiebe gegen die Sandringham-Rituale austeilen?
Werden wir Harry bei einem „Cameo“-Auftritt als Santa am Dach sehen, wie er Geschenke verteilt? Die Erwartungen sind hoch, dass die Weihnachtsfolge ein wahrer Fundus für kleine Sticheleien und kitschige, amerikanische Traditionen wird, die im starken Kontrast zu den royalen Gepflogenheiten stehen.
Wir können uns also auf eine neue Staffel voller „groundbreaking“ Kochtipps (wie man Brot schneidet und Käse zerbröselt), intimer Einblicke in Meghans vermeintlich bodenständiges Leben und garantiert einigen versteckten Seitenhieben freuen.
