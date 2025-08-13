Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harry mag Hummer nicht

Kaum ist der Trailer online, wird schon gestänkert

Royals
13.08.2025 10:04

Da haben wir den Salat mit „Flower Sprinkles“! Herzogin Meghan ist zurück und mit ihr die unvermeidliche Welle des Gespötts. Seit Netflix am Dienstagabend den Trailer zur 2. Staffel von „With Love, Meghan“ online gestellt hat, wird in Kommentaren gestänkert. 

0 Kommentare

Netflix setzt mit der Fortsetzung der Serie ab dem 26. August wieder ganz bewusst auf das sogenannte  „Guilty Pleasure“, der Ehefrau des Sohnes des britischen Königs dabei zuzusehen, wie sie Hausfrau spielt und dabei in ihr kalifornisches Luxusleben entführt.

Die zweite Staffel von „With love, Meghan“ verspricht genau das, was die Fans der ersten Staffel – oder besser gesagt, die Spötter – lieben: eine Mischung aus oberflächlichen Lifestyle-Tipps und kleinen Anekdoten über Harry und ihre Kinder für die eingefleischten Royal-Fans.

Und genau damit hat uns der neue Trailer schon geködert!

Hier die ersten Bilder aus der neuen Staffel: 

+5
Fotos

Hummer-Gate und die Doppelmoral der Herzogin
Eine Szene hat es jenen, die den Trailer bereits gesehen haben, besonders angetan: Meghan plaudert mit Koch José Andrés und verrät nebenbei, dass ihr Göttergatte Harry keinen Hummer mag. Andrés scherzt daraufhin: „Und den hast du geheiratet?“

Meghans Lachen danach wirkt extrem künstlich und übertrieben. Gibt‘s da Probleme mit dem Göttergatten? Oder einfach nur die perfekte Inszenierung, um zu zeigen, dass sie trotz allem „ganz normal“ ist?

Meghan lacht über einen Witz über Prinz Harry ...
Meghan lacht über einen Witz über Prinz Harry ...(Bild: Netflix)

Gästeliste sorgt für Stirnrunzeln
Auch die Gästeliste der neuen Staffel sorgt für Stirnrunzeln. Model und TV-Produzentin Chrissy Teigen ist mit von der Partie. Eine Frau, die vor ein paar Jahren wegen übelstem Cybermobbing in der Kritik stand und sich öffentlich entschuldigen musste. Das wirft natürlich die Frage auf, ob die Kampagnen von Harry und Meghan gegen Cybermobbing wirklich ernst gemeint sind.

Ist es die berühmte Vergebung, die sie ihrem Vater Thomas Markle oder der Königsfamilie verwehren, aber einer Prominenten wie Teigen großzügig gewähren? Oder ist alles nur eine sorgfältig inszenierte Fassade, um im Rampenlicht gut dazustehen?

Herzogin Meghan und Chrissy Teigen zeigen sich als Besties, die viel Spaß miteinander haben.
Herzogin Meghan und Chrissy Teigen zeigen sich als Besties, die viel Spaß miteinander haben.(Bild: © 2025 Netflix, Inc.)

Weihnachten bei den Sussexes mit Seitenhieben?
Besonders gespannt sind die Royal-Fans auf die angekündigte Weihnachts-Sonderfolge. Nachdem Meghan nach ihrem ersten Besuch in Sandringham Berichten zufolge nie wieder Lust hatte, dort die Feiertage zu verbringen, könnten die Feierlichkeiten bei den Sussexes zu einem wahren Fest für Klatsch-Liebhaber werden. Wird sie kleine Seitenhiebe gegen die Sandringham-Rituale austeilen?

Werden wir Harry bei einem „Cameo“-Auftritt als Santa am Dach sehen, wie er Geschenke verteilt? Die Erwartungen sind hoch, dass die Weihnachtsfolge ein wahrer Fundus für kleine Sticheleien und kitschige, amerikanische Traditionen wird, die im starken Kontrast zu den royalen Gepflogenheiten stehen.

Lesen Sie auch:
Schlappe für Harry &amp; Meghan! So mies ist ihr neuer Netflix-Deal
Sparversion!
Harry & Meghan: So mies ist ihr neuer Netflix-Deal
12.08.2025
Special zu Weihnachten
Harry und Meghan verlängern Deal mit Netflix
12.08.2025

Wir können uns also auf eine neue Staffel voller „groundbreaking“ Kochtipps (wie man Brot schneidet und Käse zerbröselt), intimer Einblicke in Meghans vermeintlich bodenständiges Leben und garantiert einigen versteckten Seitenhieben freuen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Chrissy TeigenMeghan Markle
Netflix
TrailerKinder
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.800 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
138.779 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
102.045 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1327 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1087 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Royals
Harry mag Hummer nicht
Kaum ist der Trailer online, wird schon gestänkert
Royals unter der Sonne
Felipe und Letizia im Luxus-Urlaub bei Máxima
Sparversion!
Harry & Meghan: So mies ist ihr neuer Netflix-Deal
Special zu Weihnachten
Harry und Meghan verlängern Deal mit Netflix
Spuk im Schloss
Queen und Queen Mum organisierten Exorzismus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf