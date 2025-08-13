Kaum ist der Trailer online, wird schon gestänkert

Netflix setzt mit der Fortsetzung der Serie ab dem 26. August wieder ganz bewusst auf das sogenannte „Guilty Pleasure“, der Ehefrau des Sohnes des britischen Königs dabei zuzusehen, wie sie Hausfrau spielt und dabei in ihr kalifornisches Luxusleben entführt.

Die zweite Staffel von „With love, Meghan“ verspricht genau das, was die Fans der ersten Staffel – oder besser gesagt, die Spötter – lieben: eine Mischung aus oberflächlichen Lifestyle-Tipps und kleinen Anekdoten über Harry und ihre Kinder für die eingefleischten Royal-Fans.